Grupiński: Nagrano mnie przy pomocy urządzeń służb specjalnych

- My będziemy na pewno w tej sprawie działać progresywnie. Ale po dwudziestym którymś października. Musimy po prostu prowincję też przyciągnąć do głosowania, każdy głos zebrać z prowincji. Stąd też dzisiaj nie eksponujemy tego za bardzo. Możemy to robić w Warszawie, ale my już tego nie możemy mówić w Pleszewie czy Świebodzinie. Tam nas ludzie przepędzą. To jest problem - takie słowa Grupińskiego słychać na nagraniu.