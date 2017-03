Grupa Wyszehradzka w Warszawie pomówi o przyszłości UE

reklama

fot. Domena Publiczna reklama

Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się dziś w Warszawie. Rozmowy premierów zdominuje tematyka europejska - w tym między innymi kwestia Brexitu. Oprócz rozmów politycznych Beata Szydło, Viktor Orban, Bohuslav Sobotka i Robert Fico wezmą udział w panelu dyskusyjnym podczas Kongresu Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej.

Uroczystość powitania szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej przez premier Beatę Szydło odbędzie się o 11:30. Tuż przed południem w kancelarii premiera rozpocznie się śniadanie robocze przywódców. O 13:15 zaplanowano wspólną konferencję premierów Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Następnie przywódcy Grupy Wyszehradzkiej pojadą na Tor Służewiec, gdzie odbywa się Kongres Innowatorów. Około 15:10 przewidziano tam wystąpienie premier Beaty Szydło. Następnie szefowie rządów V4 wezmą udział w debacie "Współpraca w regionie na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki". Na zakończenie wizyty planowane jest złożenie podpisów przez premierów krajów V4 pod „Deklaracją Warszawską o Innowacyjności”. Dokument ma na celu uporządkowanie i zainicjowanie współpracy pomiędzy wieloma podmiotami - m. in. agendami rządowymi, instytucjami badawczymi, ośrodkami uniwersyteckimi i samorządami w krajach V4.

Jak informuje KPRM, polityczna część rozmów premierów będzie dotyczyła Brexitu, migracji, reformy europejskiego systemu azylowego, a także przyszłości Unii Europejskiej.

"Premierzy będą rozmawiali o zbliżającym się Brexicie, zwłaszcza, że na środę jest zaplanowane złożenie przez Wielką Brytanię notyfikacji do Komisji Europejskiej, które uruchomi całą procedurę wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej" - mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak dodał, przywódcy będą rozmawiać o swoich oczekiwaniach dotyczących przyszłych relacji Unii Europejskiej z Londynem.

Podczas roboczego spotkania szefów rządów nie zabraknie też podsumowania sobotniego szczytu Unii Europejskiej w Rzymie oraz tematu kryzysu migracyjnego. "Premierzy przedyskutują kwestie związane z przyszłą polityką migracyjną Unii Europejskiej i takim wspólnym podejściem do niej i co do tego, jak ona powinna w przyszłości wyglądać" - poinformował Rafał Bochenek.

emde/IAR

28.03.2017, 9:20