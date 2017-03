Grupa kardynałów chce abdykacji Franciszka? 'Schizma groźniejsza, niż Reformacja'

reklama

Według "London Times" grupa kardynałów, którzy podczas ostatniego konklawe poparli kardynała Jorge Bergoglio, chce teraz abdykacji papieża Franciszka.

Kardynałowie obawiają się bowiem schizmy, która ma być "bardziej katastrofalna, niż Reformacja".

Brytyjskie wydanie "The Times" powołuje się na wypowiedź włoskiego watykanisty, Antonio Socciego. Jest on od dawna bardzo krytyczny wobec Ojca Świętego Franciszka. Socci uważa, że grupa hierarchów, którzy popierali wybór kardynała Bergoglio na papieża chce obecnie jego abdykacji, choć publicznie w żaden sposób nie odcinają się od Franciszka.

"Spora część kardynałów, którzy głosowali na kard. Bergoglio teraz tego żałuje, ale nie sądzę, by było prawdopodobne, że członkowie hierarchii wywrą presję na papieżu, by ten zrezygnował. Ci, którzy go znają wiedzą, że byłoby to pozbawione sensu. On ma bardzo autorytarne usposobienie. Nie ustąpi, dopóki nie dokończy swoich rewolucyjnych zmian, które mogą być szkodliwe dla Kościoła"- mówił watykanista.

Zdaniem Socciego, powodem jest sytuacja w Kościele zmieniająca się w niezwykle szybkim tempie. Rozmówca "London Timesa", referując zdanie kardynałów, powiedział, że Kościół obecnie znajduje się na krawędzi schizmy, a hierarchowie obawiają się, że zostanie on rozsadzony od wewnątrz.

Socci podkreśla, że wspomnianych kardynałów trudno jednak uznać za konserwatywnych. Zdaniem rozmówcy gazety, hierarchowie dopiero po czterech latach zaczęli obawiać się kierunku pontyfikatu Franciszka.

kbk/London Times, Fronda.pl

3.03.2017, 21:30