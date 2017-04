Grube miliony na koncie HGW, oto majątek prezydent stolicy!

reklama

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz to milionerka. Na konto polityk wpływają naprawdę okrągłe kwoty. Tak wynika z jej oświadczenia majątkowego.

Hanna Gronkiewicz-Waltz opublikowała oświadczenie majątkowe, z którego możemy dowiedzieć się, że w zeszłym roku zarobiła 159 365 zł brutto jako prezydent stolicy.

Jako prezydent Gronkiewicz-Waltz otrzymuje 12 tys. zł pensji. Co ciekawe, nie jest to najwyższe wynagrodzenie w stołecznym ratuszu. Wyższą pensję ma chociażby skarbnik otrzymujący 27 tys. zł, a także wiceprezydentowie, których pensje wahają się od 23 tys. zł do 25 tys. zł.

Zarobki prezydent miasta są ustawowo ograniczone. Stanowią one jednak jedynie część dochodów Gronkiewicz-Waltz, która w zeszłym roku kolejne 122 tys. zł zarobiła dzięki działalności na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie prowadzi seminaria jako profesor prawa.

Ponadto polityk ma obecnie 3 mln 250 tys. zł oszczędności w gotówce, czyli o 350 tys. zł więcej, niż rok wcześniej, a także 643 tys. zł ulokowane w funduszach inwestycyjnych.

Z oświadczenia możemy się też dowiedzieć o nieruchomościach, które posiada Hanna Gronkiewicz-Waltz. Jej dwustumetrowy dom wyceniany jest na ponad milion złotych, zaś niespełna osiemdziesięciometrowe mieszkanie na półtora miliona.

25.04.2017, 12:30