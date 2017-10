Groźna substancja w powietrzu nad Polską. Bać się?

Państwowa Agencja Atomistyki informuje: nad Polską wykryto izotop promieniotwórczego rutenu 106. Nie wiadomo, skąd substancja wzięła się w powietrzu. Czy trzeba łykać tabletki z jodem?

Nie, wyjaśnia Józef Strojny z tejże Agencji. ,,To nie jest poziom zagrażający komukolwiek'' - zapewnił naukowiec. Nie wiadomo, skąd pochodzi substancja - nie musiało wcale dochodzić do uszkodzenia laboratorium, może chodzić tylko o nieprawidłowe wietrzenie pomieszczenia. Agencja w specjalnym komunikacie zaznaczyła, że nie trzeba podejmować żadnych działań ochronnych, a w szczególności nie należy przyjmować tabletek z jodem.

Ruten 106 jest wykorzystywany zwykle do terapii nowotworów oka. Jak mówił Strojny, nie wiadomo, z którego regionu Europy pochodzi zanieczyszczenie - stężenie pierwiastka jest zbyt niskie, by to stwierdzić.

Mówiąc krótko: nie ma się czego obawiać!

mod/tvn24.pl