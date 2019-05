Groźby i hejt pod adresem prawicowych dziennikarzy. Wszystko przez... fałszywe cytaty

Bizon 23.5.19 19:53

"Prawicowych dziennikarzy"?! No chyba zaraz zniosę jajko ze śmiechu. Powiedziałbym raczej "PiS-owskich dziennikarzy", choć wahałem się czy nie napisać "PiS-owskich propagandzistów". Taka z nich prawica, że jedna była kandydatką SLD na prezydenta, a drugi, jak często wspomina profesor Jerzy Robert Nowak, był kiedyś lewakiem pełną gębą i widział Leszka Milera na funkcji Prezydenta RP. Co do narzekania na hejt przez Frondę to już kolejna obłuda, bo nikt tak jak Fronda nie kojarzy mi się z hejtem, za pomyje pełne gówna, które ten portal przez całą kampanię wylewał na Konfederację.