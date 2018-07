Groźby Czarzastego. Chce wysłać policję po Prezydenta Andrzeja Dudę i PiS

Kuriozalne groźby Włodzimierza Czarzastego. Lider SLD oświadczył, że w przyszłość, jeśli będzie miał na to wpływ, naśle na prezydenta Dudę oraz PiS policję. Co ciekawe – wieloletni członek PZPR odwołał się również do... Boga.

Wczoraj na antenie Polsat News stwierdził, że policja „przyjdzie po Pana Prezydenta Dudę” po to, aby doprowadzić go pod Trybunał Stanu. Zwracając się do obecnego w studio europosła PiS Karola Karskiego dodał:

„I żeby miał Pan jasność, jak będę miał na to wpływ, to to zrobię”.

I dalej:

„Po prostu wyślemy po was policję za to, że pomimo obietnicy na Boga, którą składacie, że będziecie wiernie służyli konstytucji i jej nie łamali, robicie te świństwa codziennie”.

dam/Polsat News,Fronda.pl