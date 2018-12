Groteskowy marsz emerytów 13 grudnia NASZA FOTORELACJA

Wygrana anty PiS w Warszawie w wyborach samorządowych absolutnie nie przekłada się na frekwencje na protestach groteskowej opozycji (podobnie jest też na demonstracjach PiS). Ani groteskowa opozycja ani władza nie są wstanie zmobilizować swoich sympatyków do wyjścia na ulice. Znaczenia mnie ma to większego - narodowcy mobilizujący 250.000 ludzi na Marsz Niepodległości nie mają za to poparcia w wyborach.

Przykładem braku zainteresowania sympatyków groteskowej opozycji bujaniem się w celach politycznych w miejscach publicznych była katastrofalnie niska frekwencja na marszu opozycji, który zablokował centrum Warszawy po osiemnastej w czwartek (kiedy duża część mieszkańców miasta usiłowała wrócić do domów z pracy).

W marszu szli emeryci pod flagami KOD, WRD, Odnowy, z transparentami „cała Polska z was się śmieje aferzyści i złodzieje”, „bo to co PiS podnieca to się nazywa kasa”, „stop pisowskiej dyktaturze”, „PiS grabarzem demokracji”, „być wolnym to budować świat, w którym można być wolnym - Emmanuel Levinas” (Emmanuel Levinas to żydowski filozof oraz komentator Talmudu).

Emeryci szli w kamizelkach odblaskowych z napisami („skok mafia PiS”), emerytki idące w marszu skandowały przez megafony i miały ubrania oblepione wlepkami. W marszu uczestniczyły też emerytki z czarnymi parasolami polepionymi srebrną taśmą izolacyjną (okładająca się w napisy „PiS=korupcja”, „PiS=PZPR”, „PiS=obciach”), młodsze osoby, które wstydząc się swojej obecności na marszu zasłaniały twarze maseczkami noszonymi przez chirurgów, emerytka z papierowym plakacikiem „konstytucja” trzymanym w plastikowym worku, starszy obywatel w koszulce z napisem „konstytucja”, emerytka w tęczowej czapeczce z flagę UED (napis kojarzył się z UFO), i seniorki w czapeczkach z naszytymi guzikami okładającymi się w motyw znany z koszulek z napisem „konstytucja”.

Mistrzowski był kostium emeryta, który na głowie miał biało czerwoną szarfę z napisem „konstytucja”, w ręku tęczowy pejczyk i niebieską małą euro szmatę, na sobie wór pokutny zrobiony z niebieskiej dużej niebieskiej szmaty z dwunastoma gwiazdkami i nalepioną biało czerwoną kartką na niebieskiej szmacie.

Zgromadzenie filmował tabletem Andrzej Hadacz (świecąc czerwonym światełkiem na czole niczym teletubiś), do wznoszenia okrzyków emerytów zagrzewał Mateusz Kijowski i Arkadiusz Szczurek.

Marsz emerytów z groteskowej opozycji nosił nazwę „13 grudnia Warszawa – raz wystarczy!”. Rozpoczął się na rondzie Charles'a deGaule'a, a skończył przed siedzibą PiS na Nowogrodzkiej (po drodze kilkudziesięciu emerytów sparaliżowało na godzinę centrum Warszawy). Jak można było przeczytać w ogłoszeniu na portalu kierowanym do groteskowej opozycji „Skwer wolności” „Szybkimi krokami zbliża się 37-ma rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Już dwa lata temu postulowalismy - STOP DEWASTACJI POLSKI! Wielotysieczny tłum przemaszerował szlakiem historycznej myśli PiS - od KC PZPR do KC PiS na Nowogrodzką. Od tamtego czasu dzieje się coraz gorzej - dyktatura ciemniaków zawłaszcza coraz większe obszary życia. Panoszący się układ, na czele którego stoi Jarosław Kaczyński, wspierany przez twórców kolejnych afer - #KNF, #PCK #GETBACK #SKOK #SREBRNA, oraz przez "bezkompromisowych wrogów komunizmu" pokroju Piotrowicza czy Jasińskiego, rozkrada bezkarnie polski majątek narodowy. Reżim czerpiący wzorce z PRL-u rujnuje to, co z mozołem budowali obywatele Polski przez ostatnie 30 lat. Wprowadza dyktaturę, łamie konstytucję, zniewala sądy powszechne, niszczy państwo prawa. Próbuje wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Rozmawia - jak równy z równym - z neofaszystami z ONR i MW. Dość! 13-go grudnia 2018 roku pokażmy, że jest nas - obrońców demokracji i konstytucji - cała masa. Zorganizujmy ponownie Marsz Sprzeciwu - raz jeszcze pokażmy całemu światu, że Polska walczy i nie pozwoli sobie odebrać WOLNOŚCI. Zapraszamy do współpracy wszystkie środowiska opozycji - w sejmie, na ulicy i z "zagranicy". Powiedzmy PiSowskiej jaczejce "DOŚĆ"! ZAPROTESTUJMY!”.

Organizatorami marszu kilkudziesięciu emerytów były: Grupa Akcja Mazowsze, Odnowa, Obywatelski Ruch Demokratyczny, Obywatele Solidarnie w Akcji, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Rebelia Mazovia, Straż Obywatelska, Wolna Praga, Wolność Równość Demokracja.

Trzy filmy dokumentujące marsz emerytów można zobaczyć na You Tybe na kanale Prawy pl

Kijowski i Hadacz razem na marszy anty PiS 13 grudnia

Marsz anty PiS

Uczestnicy anty PiS marszu