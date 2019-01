Groteskowa opozycja dba o finanse wnuków nazistów

Narodowi socjaliści z Niemiec i Austrii w czasie trwania II wojny światowej przeprowadzili (przygotowywaną od dojścia socjalistycznej i robotniczej partii nazistów do władzy) zorganizowaną masowa akcje rabunku mienia Polaków. Niemcy i Austriacy rabowali Polakom wszystko - od dzieł sztuki, poprzez radia, zegarki, na ubraniach kończąc. Czego nie ukradli to niszczyli, np. metodycznie niszcząc budynki w Warszawie. Miliony Polaków zostało podobnie jak Cyganów, Rosjan czy Żydów wymordowane przez Niemców i Autryjaków. Po drugiej wojnie światowej okupowana przez komunistów Polska nie odzyskała ani rekompensat za niszczone mienie ani odzyskała zagrabionych 500.000 dzieł sztuki. Taka antypolską politykę kontynuowały rządy III RP.

Totalnie zdegenerowanej groteskowej opozycji nie podobają się „plakaty upominające [się od] Niemców i Austriaków o reparacje wojenne dla Polski. [i głoszące] Po niemiecku: „Niemcy, oddajcie to, co ukradł wasz dziadek w Polsce! Albo za to zapłaćcie”. Analogiczne plakaty (…) [kierowane do] obywateli Austrii. Na obu plakatach znajdują się adnotacje „Ordnung muss sein”. Podpisane są na nich dwie organizacje: Reduta Dobrego Imienia i Ruch Higieny Moralnej”. Plakaty Wojciecha Korkucia krytykowane są już od wielu tygodni w lewicowych mediach.

Troszczący się finanse wnuków nazistów aktywiści totalnie zdegenerowanej groteskowej opozycji na parodiach plakatów „wzywają krasnala, by oddał złoto ukradzione z końca tęczy; myszkę, aby oddała, co ze stołu ukradł jej dziadek; psa, aby oddał owcę zabraną przez jego kuzyna wilka z sąsiedniej wsi”. Ciekawe czy aktywiści totalnie zdegenerowanej groteskowej opozycji kpiący z 6.000.000 Polaków wymordowanych przez Niemców i Austriaków, żartowali by z wymordowanych (przez Niemców i Austriaków) Żydów – zapewne nie, bo pewnie według totalnie zdegenerowanej groteskowej opozycji mordowanie Polaków to dobra okazja do żartów, a mordowanie Żydów to świętość i tabu którego nie wolno naruszać.