Gronkiewicz-Waltz: Składamy apelację ws. Marszu Niepodległości

„Będziemy się odwoływać, składamy apelację. Uważam, że przepis, który pozwala na prewencyjny zakaz, jest martwy. Czyli w zasadzie można go skasować, skoro nigdy nie można zakazać marszu, to znaczy że przepis jest martwy i można go zlikwidować niż opierać się na tym, że on daje takie zezwolenie, bo jeszcze nigdy sąd nie orzekł, że zakaz jest właściwy”.