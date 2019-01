Gronkiewicz-Waltz prosi o ochronę. 'Miałam nieprzyjemny incydent...'

ryko 15.1.19 21:48

Przecież ona nie pełni żadnej funkcji publicznej!

A jest tyle osób na świeczniku, że NIE DA się chronić wszystkich (na mnie też ktoś ostatnio krzywo spojrzał!).



A już poważnie to taki Kaczyński przez lata miał swoich prywatnych ochroniarzy i nie wiem czemu teraz my mamy zrzucać się na prywatna ochronę HGW.

Jak dla mnie już wystarczajco wydoiła podatników choćby zatrudnieniem kancelarii prawniczych (za nasze pieniadze) do ochrony swojej osoby.