Mądrości HGW jak dinozaury Kopacz: Chrystus wjechał do Jerozolimy na baranku

Hanna Gronkiewicz- Waltz stwierdziła, że Pawłowicz ma „braki w wykształceniu religijnym”.



– Ostatnia wieczerza była właśnie w okresie Pesach, dlatego że to było nawiązanie do wyjścia spod jednego okupanta, czyli Egiptu, do buntu przeciwko drugiemu okupantowi, czyli Rzymowi. Jakby znała trochę lepiej historię, toby wiedziała, że w tym czasie Chrystus - postać dla jednych historyczna, dla innych Mesjasz - specjalnie w tym okresie wraz z apostołami wjechali na baranku do Jerozolimy, by tę analogię podkreślić. I ta analogia była przyczyną jego ukrzyżowania – powiedziała była prezydent Warszawy