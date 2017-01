Gromy na opozycję padają z niespodziewanych stron...

reklama

Po ostatnich kompromitacjach Ryszarda Petru i Mateusza Kijowskiego dla opozycji nastały bardzo trudne czasy. Krytyka na jej przedstawicieli pada z zupełnie niespodziewanych stron. Teraz do chóru krytykujących dołączyła projektantka mody Ewa Minge.

Projektantka, która do tej pory raczej nie słynęła z politycznych komentarzy, na swoim koncie na Facebooku pokusiła się o kilka refleksji odnośnie do ostatnich wydarzeń, czyli wylotu Ryszarda Petru do Portugalii z Joanną Schmidt oraz do sprawy faktur Mateusza Kijowskiego wystawianych KOD, a opiewających na bagatela 90 tys. zł.

Wnioski? Niezbyt korzystne dla opozycji...

