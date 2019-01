Grób 34 męczenników zamordowanych przez ISIS odnaleziony

W Libii odkryto masowy grób etiopskich chrześcijan zabitych tam w 2015 r. przez dżihadystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. Ich egzekucja została uwieczniona przez islamistów na propagandowym filmie. Mogiła znajduje się w pobliżu nadmorskiego miasta Syrta i zawiera ciała 34 męczenników. Byli to ubodzy migranci, którzy przez Libię chcieli się przedostać do Europy. Po spełnieniu wszystkich procedur prawnych doczesne szczątki męczenników zostaną przewiezione do Etiopii.