Grecy 'zepsuli' Kraśce program? 'Dobrze, że nie przyjmujecie tylu uchodźców!'

Piotr Kraśko prowadzi nowy program w TVN: "Wracajcie, skąd przyszliście". Towarzyszą mu Polacy "bawiący się" w uchodźców (lub po prostu wchodzący w ich rolę). Na początku uczestnicy znaleźli się na greckiej wyspie Lesbos. Odwiedzili tam dwa obozy dla uchodźców. Zarówno prowadzący, jak i "wchodzący w rolę" musieli zdziwić się tym, co usłyszeli od Greków.

Grupa Polaków rozmawiała z miejscowymi o tym, jak na ich życie wpłynęła fala uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Co usłyszeli?

"Jesteście z Polski? Zrobiliście to dobrze, że nie przyjęliście tak wielu uchodźców. (...) Oni zmieniają naszą narodowość. (…) To jest wbrew naturze"-powiedziała jedna z osób mieszkających na greckiej wyspie na co dzień. Inna mieszkanka Lesbos wskazywała na pobłażliwość stróżów prawa wobec imigrantów i uchodźców popełniających przestępstwa, np. dopuszczających się kradzieży.