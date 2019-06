Grecy walczą o reparacje. Niemiecki dziennik: Nieczyste zagranie!

Niemiecki „Frankfurter Allgemeine Zeitung” w czwartkowym numerze poruszył temat reparacji wojennych, których domaga się Grecja. Według gazety są one niemożliwe do spełnienia.

Konserwatywny dziennik przyznaje, że państwo niemieckie dopuściło się wielu „okropności i zniszczeń”, których choćby „przybliżone wyrównywanie materialnych szkód jest zupełnie niemożliwe”.



"Jednak jedyne co Niemcy mogą zrobić w sprawie żądań reparacyjnych, jakie wpłynęły ze strony Grecji, to je odrzucić: nie byłyby nigdy w stanie spełnić wszystkich uzasadnionych roszczeń. Poza tym Atenom najwyraźniej wcale o to nie chodzi"-dodaje „FAZ”.