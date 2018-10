Grecy nie odpuszczają tematu reparacji! Kampania ruszy w listopadzie

20 sierpnia b.r. Grecja przestała być beneficjentem trzeciego programu pomocowego Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W ciągu ośmiu lat Grecy otrzymali kredyty na kwotę rzędu 300 mld euro. Gospodarcza sytuacja kraju poprawia się, tymczasem do debaty politycznej powrócił temat reparacji wojennych od Niemiec. Następuje to na krótko przed przyjazdem do Grecji niemieckiego przywódcy, Franka Waltera Steinmaiera. Prezydent RFN przybędzie do Aten w czwartek, 11 października, na zaproszenie greckiego przywódcy, Prokopiosa Pavlopoulosa. W trakcie dwudniowej wizyty Steinmeier spotka się również z premierem Ciprasem. Jak na razie nie wiadomo, czy podniesiony zostanie również temat odszkodowań za II wojnę światową.