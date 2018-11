Graś stanie przed komisją ds. VAT?

Ma to związek z nagraniem z restauracji "Sowa i Przyjaciele", ujawnione niedawno przez portal tvp.info. Jest to rozmowa Pawła Grasia z trzema innymi osobami związanymi z Platformą Obywatelską o działalności mafii VAT w naszym kraju.

"Absolutnie nie opłaca się już produkcja narkotyków, tylko VAT"- mówił we wrześniu 2013 r. ówczesny rzecznik rządu Donalda Tuska.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w latach 2007-2015 luka VAT wyniosła co najmniej 250 mld złotych. We wrześniu b.r. rozpoczęła swoją pracę sejmowa komisja śledcza, która będzie badać wyłudzenia VAT i to, jak reagowały na nie władze państwowe oraz odpowiednie służby. Przesłuchany został już m.in. szef resortu finansów w rządzie PO-PSL, Jan Vincent Rostowski.