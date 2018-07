Grad, wichury i burze. Nawałnice nadciągają nad Polskę

Synoptycy biją na alarm! Utrzymująca się wysoka temperatura spowoduje nie tylko susze, ale także silne burze. Lokalnie może dojść do nawałnic!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi zjawiskami w centralnej i wschodniej Polsce. To właśnie w tych regionach może dojść do popołudniowych, gwałtownych burz. W ich trakcie wiatr może osiągać do 80 km/h, w niektórych przypadkach oprócz opadów deszczu może dojść także grad.

Przewidywane są bardzo porywiste podmuchy wiatru, który w trakcie szkwału burzowego, może łamać drzewa, zrywać dachy i uszkadzać linie energetyczne.

Temperatura niezmiennie, w ciągu dnia termometry pokażą od 25 do 27 stopni Celcjusza we wschodniej części kraju i od 28 do 30 stopni na zachodzie.

mor/IMGW/Fronda.pl