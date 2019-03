Grabowski o obchodach Narodowego dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów: Smętna, żałosna farsa

Tomek 26.3.19 21:02

Tego typu indywiduom należy zakazywać wjazdu do Polski (na równi zresztą z osobami negującymi niemieckie ludobójstwo na Żydach).



Niestety kolejnym pokoleniom wychowanym w dobrobycie coraz trudniej będzie zrozumieć czym było uratowanie Żyda w czasie niemieckiej okupacji. Bo można się zastanawiać, czy nawet ryzykowanie własnego życia było tutaj czymś najtrudniejszym. Warto zapytać mądrali którzy twierdzą że Polacy uratowali a mało Żydów: co byś człowieku takiemu Żydowi dał do jedzenia? Być może dlatego takim cynicznym manipulatorom jak Grabowski łatwo jest wciskać kit w takiej Kanadzie naiwnej publiczności, która nie wie za bardzo co to znaczy żywność na kartki w godowych racjach. Tylko dzięki niedoinformowaniu słuchaczy takie indywidua jak Gross czy inny Grabowski mogą tak samo powtarzać niemieckie bajki o "bezpiecznej stronie aryjskiej za murami getta".