Grabowski, Gross, Leociak. Zajadły atak na Polskę w Paryżu

Moni 23.2.19 9:44

Polska powinna zacząć uświadamiać światu rolę jaką odgrywała od początku komunistycznej rewolucji część Żydów w budowie sowieckiego raju "wiecznej szczęśliwości". Potem rolę żydowskich pomocników Stalina w eksterminacji Polaków-sąsiadów na kresach wschodnich II RP w latach 1939-41. W tle setki tysięcy polskich ofiar zadenuncjowanych sowietom, wymordowanych bestialsko, wysłanych na zsyłkę do krainy gułagów. To deportacje całych rodzin na pewną śmierć. Wszystko w ramach zbrodniczego paktu Ribbentrop-Mołotow. W aparacie sowieckiego terroru Żydzi stanowili wyraźną nadreprezentację. Ogromna część Żydów z radością witała wkraczające na ziemie podbitej II RP sowieckie wojska, obejmowali też od razu stanowiska w sowieckim aparacie terroru.Warto wspomnieć o udziale Żydów w trzech konferencjach niemiecko-sowieckich jakie miały miejsce po podbiciu Polski w 1939 roku i na przełomie 1940 roku. To konferencje w Brześciu, Przemyślu i Zakopanem. Wraz z Eichmannem w delegacji Hitlera brała w nich udział osobista przedstawicielka Stalina Rita Zimmerman, która zbrodniczy staż odbywała na stanowisku komendantki kopalni złota na Kołymie. Trzeba mówić o zbrodniczej roli wielu Żydów wysługujących się Niemcom w czasie II wojny, o faktycznym ich udziale w Holokauście własnego narodu. O tym, że byli Żydzi-szmalcownicy wydający w ręce Niemców własnych rodaków, o zbrodniczej w istocie roli żydowskich Judenratów wspomagających Niemców w zagładzie narodu żydowskiego, o słynącej z nadgorliwości i okrucieństwa wobec swoich rodaków żydowskiej policji. No i w końcu o roli Żydów w sowieckim aparacie represji wobec Polaków już po rzekomym zakończeniu II wojny. O tych wszystkich Bermanach, Mincach, Fejginach, Wolińskich, Michnikach i setkach innych, doświadczonych zwłaszcza w oddawaniu katyńskiego strzału w tył głowy tysiącom polskich patriotów. Dopiero takie fakty są w stanie ukazać światu złożoność i niejednoznaczność żydowskich postaw w mechanizmach obu ludobójczych totalitaryzmów: sowieckiego komunizmu i niemieckiego hitleryzmu. W obu Żydzi odgrywali znaczącą rolę. Trzeba i należy światu to uświadamiać, to nasz obowiązek pamięci wobec ogromnych rzesz polskich ofiar, do śmierci których przykładali rękę żydowscy kaci.