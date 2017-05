Grabiec GROZI policji za... podanie liczby uczestników marszu 'wolności'

Warszawska policja poinformowała na swoim twitterze, że w dzisiejszym „Marszu Wolności” udział wzięło 9 tysięcy osób – tylu maszerowało z placu Bankowego na plac Konstytucji. Policji odgraża się… poseł Jan Grabiec z PO.

PO zapowiadało, że będzie 100 tysięcy osób. Informacja o 9 tysiącach uczestników marszu, jaką podała Policja, musiała zdenerwować Grabca, który tak odpisał na swoim twitterze:

Poseł @JanGrabiec odgraza się policji. Skoro teraz popisuje się taką butą to co będzie, gdy rzeczywiscie dojdzie do wladzy? pic.twitter.com/nFE2M1rYs7