„GPC” ujawnia: doradca Tuska i PO zainkasował milion z PWPW

Za czasów Tuska i Komorowskiego wiodło się dobrze pewnej firmie, która doradzała PO w zakresie usług PR. Firma United PR, bo o niej mowa, należąca do Macieja Grabowskiego - doradcy Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego w okresie rządów PO, podpisała z państwową Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych umowy na ponad milion złotych

Do tych informacji dotarli dziennikarze „Gazety Polskiej Codziennie”.

Maciej Grabowski, właściciel agencji United PR, to jeden z najbardziej zaufanych doradców Platformy Obywatelskiej.



Jak informuje GPC , Grabowski ,,Współpracę z PO rozpoczął w 2001 rok jako rzecznik prasowy sztabu wyborczego tej partii. W czasie pierwszych lat rządów Donalda Tuska to PWPW zapłaciło firmie Grabowskiego ponad milion złotych ''

Pierwsza umowa spółki United PR z PWPW została podpisana w sierpniu 2009 roku i dotyczyła usług w zakresie doradztwa PR oraz zarządzania kryzysowego. Umowa wraz z aneksami obowiązywała do czerwca 2012 roku. Firma doradcy Tuska zainkasowała na tym przedsięwzięciu ok. 700 tys. zł.



Następna umowa PWPW z United PR zawarta została w lipcu 2012 roku. Kontrakt, z aneksami, obowiązywał do końca 2013 r. na jego podstawie firma Grabowskiego otrzymała jeszcze 340 tys. zł.



Grabowski w przesłanym do „GPC” piśmie ze względu na tajemnicę handlową nie chciał komentować wartości zawartych umów.

''Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że wartość naszego kontraktu nie odbiegała od średniej rynkowej za taki zakres usług i obsługi klienta''

– wyjaśnił Grabowski

4.11.2016, 9:35