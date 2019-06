,,Układ'' PO za kratami. Prokurator stawia zarzuty

Jak ustalili śledczy, Łukasz J. miał pomagać Stanisławowi Gawłowskiemu kontaktować się z wieloma osobami. W poniedziałek doszło do przeszukani amieszkania asystenta szczecińskiego posła PO - KO Sławomira Nitrasa przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Strażnik od kwietnia do lipca 2018 r.; J. w areszcie „nawiązywał połączenia z numerami telefonicznymi kancelarii reprezentującej Gawłowskiego, a nawet jego żony – dzwonił do niej na numer telefonu zarejestrowany na spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Szczecinie”.



W tym czasie miało też dojść do kontaktów między Łukaszem J. a dyrektorem biura posła Nitrasa.