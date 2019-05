'GP' o podejrzanej spółce 'Wataha'. W tle... Grzegorz Braun

OLI 1.5.19 10:29

No to się wzięli za Konfederację nie na żarty, ostrzał trwa, a nawet rośnie i to ze wszystkich stron.

- Sakiewicz, rozbijacz protestów Polonii amerykańskiej przeciw ustawie 447

- Karnowscy, tuba rządu, a jeszcze bardziej pałacu prezydenckiego

- Dorota Kania, kłapaczka śpiewająca na rządową nutę

- Nisztor, pośrednik służb specjalnych w dawaniu przecieków do prasy

- itd., i w ten sam sposób...



Nie rozumiem tylko tej nienawiści do periodyków w rodzaju "Służby specjalne" czy "Warszawska Gazeta" - gdyby nie takie wydawnictwa, gdybyśmy liczyli na Kurskiego, Karnowskich czy Sakiewicza - nigdy niczego byśmy się nie dowiedzieli.



Skądinąd karkołomne jest utożsamianie ludzi piszących do jakiejś gazety z wydawcą tej gazety - związek jest jak pomiędzy zleceniodawcą usługi a jej wykonawcą, i to jedynie w przypadku osoby kierującej redakcją, bo pozostałych nie obchodzi to, kto i za co wydaje czasopismo.



Równie karkołomne jest utożsamianie krytyki Mariusza Kamińskiego z walką z CBA - Kamiński nie steruje ręcznie podlegającymi mu służbami, i chyba nawet mu tego prawo zabrania. A tak w ogóle to nie jest wcale pewne, co on robi i czy w ogóle. Może to tylko taki figurant.