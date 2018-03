Gowin: Ustawa o IPN musi ulec zmianie! Bez względu na stanowisko TK

„Trochę byłem zaskoczony [stanowiskiem prokuratora generalnego ws. nowelizacji ustawy o IPN do TK], bo co prawda wszyscy w rządzie stopniowo nabieraliśmy wątpliwości co do niektórych rozwiązań. Ta opinia prokuratora generalnego wskazuje na wadliwość czego, co jest sednem tej ustawy” - powiedział dziś wicepremier Jarosław Gowin.