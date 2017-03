Gowin: Tusk chce być bardziej papieski niż papież

reklama

Wicepremier oraz minister nauki Jarosław Gowin był dziś gościem Polskiego Radia 24. Komentował m.in. reformę szkolnictwa wyższego. Powiedział wprost, że najgorszym rozwiązaniem dla polskich uczelni byłoby pozostawienie status quo. Wówczas – mówił Gowin – znajdziemy się w III lidze światowych uczelni.

Wicepremier skomentował też odebranie immunitetu Marine Le Pen:

„Coś złego dzieje się z wyborami w kolejnych krajach. Wygląda to na ostrą ingerencję zewnętrzną (…) To stawia znak pytania o w pełni demokratyczny charakter tych wyborów. Wygrałaby w I turze, na to wskazują wszystkie sondaże”

Skomentował też zachowanie Donalda Tuska:

„Donald Tusk stara się być bardziej papieski niż papież i bardziej europejski niż najbardziej europejska instytucja”

Z kolei fakt, że domniemany kontrkandydat na fotel szefa Rady Europejskiej, Jacek Saryusz-Wolski, nie odbiera telefonów od Grzegorza Schetyny, pokazuje słabość PO – twierdzi Gowin.

2.03.2017, 18:00