Gowin SZCZERZE o kandydaturze Saryusz-Wolskiego

Jarosław Gowin w rozmowie z Konradem Piaseckim w Radiu Zet mówił o konsekwencjach ostatnich wyborów przewodniczącego Rady Europejskiej i o nieco gorszych w ostatnim czasie wynikach sondaży dla PiS.

Jak przyznał w rozmowie minister oświaty, to on wpadł na pomysł, aby wysunąć kandydaturę Jacka Saryusza-Wolskiego na szefa RE:

"Jako pierwszy wysunąłem tę kandydaturę jesienią ubiegłego roku. W tej finalnej fazie negocjacji z JSW i wokół jego kandydatury nie uczestniczyłem. Ja uważałem, że warto było pokazać, że nie tylko Tusk jest reprezentantem polskiej polityki. Ja jestem zwolennikiem kompromisów. Wygraną Tuska przyjąłem ze spokojem, to nie jest takie ważne stanowisko. To jest funkcja de facto sekretarza".

Zdaniem Gowina ostateczny efekt wyborów nie był jednak pozytywny:

"Donald Tusk dla wielu polityków naszego obozu był nie do przyjęcia. Nie wykazaliśmy się totalną naiwnością, aczkolwiek finalny efekt całego przedsięwzięcia uważam za porażkę. Widać po sondażach, że są dwie rzeczy które mogą nam odebrać poparcie. Pierwsza rzecz, to nadmiar konfliktów i pootwieranych frontów. Drugie, to stworzenie wrażenia, że Polska chce wyjść z UE. Ja nie należę do tych polityków, którzy uważają, że moralne tryumfy równają się politycznym sukcesami" - mówił.

Minister odniósł się też do ostatnich sondaży pokazujących nieco mniejsze poparcie dla PiS:

"Nie lekceważę ich [sondaży]. Byłoby histerią wpadać w panikę. Ale byłoby też niedojrzałością, gdybyśmy nie zastanawiali się, czy nie należy czegoś skorygować. Od dawna nie mieliśmy tak niewielkiej przewagi nad opozycją. To nie oznacza jeszcze, że jesteśmy w kryzysie. To dla mnie impuls dla przemyślenia stylu i priorytetów. Powinniśmy stworzyć mapę spraw do załatwienia, zhierarchizować konflikty, z niektórych być może zrezygnować. To powinno być przedmiotem wspólnego namysłu liderom koalicji rządowej. Taki namysł się odbywa, liczę na szybkie konkluzje. Dwukadencyjność działająca wstecz – uważam, że sprawa jest przegrana. Albo zawetuje to prezydent, albo TK".

