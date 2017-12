Gowin: Sankcje dla Polski? To daleka droga...

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin gościł dziś w radiowej Trójce. Polityk komentował sprawę ewentualnego uruchomienia wobec Polski art. 7 unijnego traktatu.

Komisja Europejska ma zająć się w przyszłym tygodniu analizą ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Wicepremier Gowin stwierdził, że nie widzi podstaw, aby KE miała jakieś zastrzeżenia wobec sądowych ustaw.

"O ile poprzednia wersja ustaw przygotowana przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości rzeczywiście budziła zastrzeżenia, o tyle uważam, że do prezydenckich ustaw nie ma powodów, żeby się Komisja Europejska – mówiąc kolokwialnie – przyczepiała"- ocenił lider Porozumienia.

Jarosław Gowin odniósł się w radiowej Trójce do nieoficjalnych informacji, z których wynika, że KE zamierza uruchomić przeciwko Polsce artykuł 7 unijnego traktatu już w najbliższą środę, z powodu ustaw o KRS i SN. Wicepremier zaznaczył, że mimo iż trudno spodziewać się zastrzeżeń KE wobec Polski, to jednocześnie należy liczyć się z ewentualnością uruchomienia art.7 Jednak nawet w takiej sytuacji droga do sankcji jest daleka. Warto bowiem zwrócić uwagę, że w tej kwestii potrzeba jednomyślności krajów członkowskich UE.

"Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na salonach europejskich w tej chwili takim chłopcem do bicia. (…) Liczymy się z tym i pan premier Morawiecki nie jest żadnym jakby cudotwórcą i nie oczekujemy, że od jednej wizyty nagle komisarze europejscy czy liderzy niektórych państw unijnych, kierujący się zasadą politycznej poprawności, nagle staną się entuzjastami naszego rządu"- powiedział polityk.

Minister był pytany również o to, czy istnieje ryzyko, że prezydent Andrzej Duda znów zawetuje swoje projekty ustaw z poprawkami PiS. W ocenie Gowina, to bardzo mało prawdopodobne, by głowa państwa miała zawetować ustawy jej autorstwa, ponieważ projekty zostały co prawda zmienione przez PiS, ale "nie w sposób istotny". Jak zapewnił wicepremier, przetrwały konstytucyjne elementy prezydenckiego projektu, a poprawki dotyczą głównie kwestii legislacyjnych.

yenn/Polskie Radio, Fronda.pl