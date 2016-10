Gowin: Politycy PO żyją w oderwaniu od rzeczywistości

reklama

Jarosław Gowin komentując pomysł Platformy Obywatelskiej dotyczący likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stwierdził, że można go uznać za wygłup.

Jak mówił w Sygnałach Dnia PR1 Jarosław Gowin o reakcji na pomysł PO likwidacji:

„Czułem smutek. Grzegorz Schetyna jeszcze jako polityk UW był jedynym posłem tej partii głosującym za ustawą dekomunizacyjną. Gdy byłem jeszcze w PO to Schetyna gdy pojawiały się zakusy by likwidować zakres działania IPN, to wtedy rozumiał potrzebę istnienia IPN, znakomitej instytucji. Co do CBA, to liderzy Platformy się wygłupili taką propozycją. Wszyscy w Polsce wzruszyli ramionami i powiedzieli, że chyba CBA zlikwiduje was szybciej niż wy CBA. Mam wrażenie, że wielu polityków PO ciągle żyje w oderwaniu od rzeczywistości i nie ma świadomości, że partia jest postrzegana nadal poprzez pasmo afer. Uderzanie w CBA nie wzmacnia wiarygodności PO, mówiąc najdelikatniej”

7.10.2016, 8:30