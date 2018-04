Gowin: Pokazaliśmy, że państwo nie musi być bezsilne

Przewodniczący Porozumienia, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin również uczestniczył w konwencji Zjednoczonej Prawicy w Warszawie.

"Przestawiliśmy zwrotnicę, która była do tej pory źle ustawiona, zlikwidowaliśmy wiele patologii III RP, udowodniliśmy, że państwo nie musi być bezsilne"- tak Gowin podsumował dwa lata rządów obozu Dobrej Zmiany. Według wicepremiera, najlepsze przykłady to uszczelnienie systemu podatkowego, a także- wprowadzenie programu 500 Plus. Jednak te dwa lata- wskazał minister- to dopiero początek drogi.

Porozumienie Jarosława Gowina ma wziąć udział w dyskusji na temat zmian w konstytucji, ponieważ "Polskę trzeba przemyśleć na nowo od strony ustrojowej".

Polityk zapowiedział, że już wkrótce przedstawione zostaną pewne deklaracje programowe.

"Roztropne obniżenie podatków jest dobre dla gospodarki, dla zamożności Polaków"- Gowin wyraził w ten sposób zadowolenie z zapowiedzi premiera Morawieckiego. Pozytywnie ocenił również propozycje byłej premier, Beaty Szydło, choć sam dodałby jeszcze jedną.

"Warto pracować w duchu tego hasła: "Polska jest jedna", czyli warto zaproponować takie ponadpartyjne porozumienie na rzecz wspierania polskich rodzin. I chcę przywołać też konstytucyjno-wyborczy postulat Porozumienia. Mam nadzieję, że ten postulat zostanie wsparty przez przyjaciół z całej Zjednoczonej Prawicy i uda się go zrealizować na gruncie nowej konstytucji"-podkreślił wiceszef polskiego rządu, który mówił również o "głosowaniu rodzinnym".

"Tak, by rodzice wychowujący małe dzieci dysponowali nie tylko głosem własnym, ale też głosem swoich dzieci. Te dzieci są przyszłością Polski. Ci, którzy wychowują te dzieci myślą nie tylko o własnym dobru, myślą o dobru całej Polski, co powinno znaleźć też wyraz w systemie wyborczym, systemie głosowania"- zaznaczył podczas konwencji Jarosław Gowin. Kolejną propozycją był "polski model integracji europejskiej", opartej na fundamencie etyki chrześcijańskiej, z której wyrasta Europa.

"Szanując pluralizm, wolność przekonań, będziemy realizować tę ideę integracji europejskiej w nawiązaniu do jej pierwotnego, prawdziwego, głębokiego i dalekowzrocznego sensu, czyli w oparciu o koncepcję Europy ojczyzn, Europy odwołującej się do tradycji, do swojej tożsamości chrześcijańskiej"- podkreślił polityk.

yenn/Fronda.pl