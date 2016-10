Gowin: Podwyżka podatku przedsiębiorcom to nie plan rządu

reklama

Wicepremier Jarosław Gowin w radiowym wywiadzie dla Radia Zet komentował kwestię jednolitego podatku. Odniósł się też do planowanego obniżenia wieku emerytalnego.

Jak stwierdził Gowin, słowa ministra Henryka Kowalczyka o jednolitym podatku zostały przeinaczone:

"Wczoraj pani premier przecięła wszelkie nieuzasadnione wątpliwości. na pewno ten podatek nie będzie niekorzystny dla przedsiębiorców. To, co mówił minister Kowalczyk, zostało przez media przeinaczone. Po drugie, to studyjne analizy zespołu ekspertów. Z całym szacunkiem dla ekspertów, decyzje o systemie podatkowym podejmuje rząd" – mówił Jarosław Gowin w rozmowie z Konradem Piaseckim w Gościu Radia Zet.

Jak dodawał, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przygotowuje szereg pozytywnych zmian dla przedsiębiorców:

"W listopadzie premier Morawiecki przedstawi to, co jest nazywane przez media Konstytucją dla biznesu, czyli plan szerokich uproszczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej" – mówił Jarosław Gowin.

Wicepremier potwierdził też, że wiek emerytalny zostanie obniżony:

"Na pewno będą prowadzić rozmowy. Wiek emerytalny zostanie obniżony. To mogę zapewnić. Kiedy i w jakiej formie, to sprawa otwarta" – mówił Jarosław Gowin. Wicepremier wspomniał o możliwości wprowadzeniu stażu pracy do reformy.

