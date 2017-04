Gowin ostro o rosyjskiej prowokacji

reklama

„[…] Fakt, że do dzisiaj rzekomo demokratyczna Rosja odmawia uznania tej oczywistej prawdy dużo mówi o tym jaka jest łączność między Związkiem Sowieckim a współczesną Rosją” - mówił minister Gowin w TVP na temat zbrodni katyńskiej.

Minister Jarosław Gowin pojawił się dziś w „Gościu Wiadomości” TVP. W przeddzień rocznicy katastrofy smoleńskiej skomentował skandaliczne tablice, jakie Rosjanie postawili na polskim cmentarzu w Katyniu:

„To jest oczywista prowokacja. Próba zrównania sytuacji konfliktu militarnego między dwoma państwami z sytuacją ludobójstwa, bestialskiego wymordowania polskich oficerów. Polski rząd musi takie postępowanie strony rosyjskiej potępić”

- mówił minister.

Podkreślił, że problem z uznaniem prawdy o Katyniu Rosjanie mieli od samego początku:

„Od samego początku Rosjanie mieli trudności z uznaniem prawdy o zbrodni katyńskiej. Dla nikogo na świecie, kto chce przyjmować oczywiste prawdy, nie ulega wątpliwości, że to właśnie Związek Sowiecki był sprawcą tych okrutnych mordów. Niestety fakt, że do dzisiaj rzekomo demokratyczna Rosja odmawia uznania tej oczywistej prawdy dużo mówi o tym jaka jest łączność między Związkiem Sowieckim a współczesną Rosją”

Skomentował też wystąpienie Grzegorza Schetyny podczas debaty nad wotum nieufności dla rządu premier Beaty Szydło:

„Jeżeli Grzegorz Schetyna chciał dowieść swojej wyższości nad Ryszardem Petru, to to mu się udało. Nie była to specjalnie wysoko postawiona poprzeczka. Jeżeli chciał pokazać Polakom, że jest jakaś programowa alternatywa dla rządu Zjednoczonej Prawicy, to poniósł porażkę”

dam/TVP Info,Fronda.pl

9.04.2017, 21:00