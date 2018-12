Gowin na konwencji zapowiada program 'Energia Plus'

"Chciałbym zasygnalizować dwa kierunki zmian. Pierwszy to deglomeracja. Nie sprowadzajmy wszystkich instytucji do Warszawy. Ważny jest rozwój innych miast. Pokażę w styczniu, które instytucje można przenieść do innych miast, co powstrzyma exodus młodego pokolenia. To wielka szansa"-powiedział Gowin. Minister nauki poinformował również, że rozmawiał z rektorami na temat wzrostu część prądu. Rozmówcy Jarosława Gowina obawiali się, że pochłonie to znaczną część środków, udało się jednak uspokoić ich, że żadnego wzrostu cen energii nie będzie.