Gowin: My tak naprawdę walczymy o to, by UE przetrwała!

„Przypuszczam, że zanim projekt prezydenta trafi do oceny opinii publicznej, to będą nieformalne konsultacje i w ramach tych poufnych rozmów dojdziemy do porozumienia. Rozejście się dróg obozu rządowego i prezydenta ws. reformy sprawiedliwości byłoby dla całej prawicy zagrożeniem” - oceniał w programie „Młodzież kontra” na antenie TVP Info wicepremier Jarosław Gowin.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślał także, że najnowsze badania wskazuję, że aż 80 procent Polaków domaga się głębokich reform sądownictwa w Polsce. Dodał, że obóz Zjednoczonej Prawicy od tych zmian nie ma zamiaru odstępować i przeprowadzi je razem z prezydentem.

„W tej chwili piłka jest po stronie prezydenta. Bardzo się cieszę, że pewne emocje, do których doszło po wecie, wyciszają się. Co było, to było - idziemy do przodu i czekamy na projekt pana prezydenta. Pan prezydent będzie go konsultował nie tylko z obozem, który wyniósł go do władzy”

- dodawał wicepremier.

Jarosław Gowin zapytany o to, czy nie sądzi, że przez reformę sądownictwa Polska bardzo mocno osłabiła swoje relacje z UE podkreślił, że jesteśmy najbezpieczniejszym krajem w Europie i tak naprawdę walczymy o to, aby Unia Europejska przetrwała:

„Unia ma szansę przetrwać tylko jako Europa Ojczyzn, a nie federacja, superpaństwo, w którym rządzi biurokracja brukselska i 1-2-3 europejskie potęgi”.

dam/TVP.Info,Fronda.pl