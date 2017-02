Gotuj mi pierogi leniwe, jak pragnę zdrowia!

reklama

Pierogi leniwe to uwielbiane i często podawane na Polskich stołach kluski. Przyrządzane są z prostych, podstawowych składników, jakie znajdziemy w każdym domu, tj. mąka, jaja, twaróg. Z czym podawać pierogi leniwe?

Pierogi można podawać zarówno na zimno jak i na słodko. Najpopularniejsze dodatki do pierogów leniwych to bita śmietana, cukier, smażona bułka tarta, cynamon, masło, ciemny sos, sos np. z truskawek, kapusta i wiele innych wg. uznania. Możemy ugotować pierogi leniwe z twarogu, z serem, pierogi leniwa na słono, pierogi leniwe smażone. Pierogi leniwe - przepis

Potrzebne składniki:

- 50 dag twarogu,

- 25 dag gotowanych ziemniaczków,

- 2 jajka,

- 8 łyżek mąki (najlepiej pszennej),

- 1,5 łyżki mąki ziemniaczanej,

- Sól,

- 1,5 łyżki bułki tartej,

- Łyżka masła.

Sposób przygotowania:

Do miski wrzucamy ser i ugotowane ziemniaki, które zagniatamy do utworzenia jednolitej masy. Dodajemy mąkę, jajka i ponownie zagniatamy. Stół posypujemy mąką i wykładamy gotowe ciasto. Formujemy z ciasta podłużne walce i tniemy je na 5cm kawałki. Do wrzącej słonej wody wrzucamy i gotujemy do momentu wypłynięcia, około 3 minut.

17.02.2017, 13:30