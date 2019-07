Gotowi na żart z rana? Schetyna: Możemy zdobyć 40-45 proc. poparcia

"Koalicja Obywatelska wraca. Mam nadzieję, jestem pewny, w dobrym stylu. Nie ma to żadnego związku (kształt koalicji z kwestią utrzymania przywództwa w partii), bo zawsze chcę, jestem w polityce po to, by wygrywać. Ten mecz jest najważniejszy w moim, naszym życiu, bo jest meczem o wszystko. Meczem o to, żeby wygrać z PiS i przywrócić w Polsce normalność"-mówił lider PO. Zdaniem polityka, obecna sytuacja w Polsce jako żywo przypomina tę na Węgrzech.