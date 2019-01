Google ma problem ze słowem ,,rodzina''. Jest homofobiczne?

Maria Błaszczyk 24.1.19 13:51

Co jest złego w pytaniu, jak mówić, by ludzie nie czuli się wykluczeni?

Wrażliwość na innych to chyba dobra rzecz?

Nie sądzę, by słowo "rodzina" samo w sobie było w jakikolwiek sposób złe - ja je lubię bardzo, w każdym razie.

Ale to tylko pytanie. Zaproszenie do rozmowy. By strona mająca poczucie wykluczenia mogła się wypowiedzieć.

Rozmowa to dobra rzecz. Bycie wysłuchanym, nawet jeśli zgłaszana pretensja jest z... kosmosu wzięta, jest również dobre. W ogóle poważne traktowanie innych ludzi, nawet gdy nie mają racji, jest lepsze od krzyków o lewackoateistycznych próbach zniszczenia cywilizacji...