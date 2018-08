'Golem śmieciowy'. Tak się bawi nowoczesna młodzież na festiwalu Owsiaka!

Czyżby błotna kąpiel była już passé? Na festiwalu Jerzego Owsiaka, wcześniej znanym jako Przystanek Woodstock, obecnie: Pol'and'rock Festival pojawił się... Golem Śmieciowy.

Mowa o młodym mężczyźnie w samej bieliźnie, który wygłupia się na hałdzie śmieci. Wyprawia akrobacje, wije się na śmieciach, podrzuca je, sprawia wrażenie, jakby był pod wpływem środków zmieniających świadomość.

Jak widać, dużej części uczestników się to podoba. Mężczyzna zbiera brawa, obserwatorzy klaszczą, wiwatują i zachęcają go do kontynuowania przedstawienia. Do tego wszystkiego "Śmieciowy Golem" wybiera z tłumu przypadkową kobietę i... rzuca ją na hałdę śmieci, a następnie siada na niej okrakiem.

Młoda kobieta wydaje się zadowolona z całej "zabawy", przez chwilę mocuje się z "Golemem", obrzuca go śmieciami i wraca na miejsce. W tle słychać mantry czy przyśpiewki krishnowców.

Jeżeli festiwalowicze starają się przekonać tę "nieuświadomioną" część polskiego społeczeństwa, że to normalna, kulturalna zabawa i fajne koncerty, to "Śmieciowy Golem" robi im nieco pod górkę. Górkę śmieci...

yenn/Youtube, Fronda.pl