Godzina sauny daje detox jak 24 godz. pracy nerek

Istnieje wiele sprawdzonych naturalnych sposobów na podniesienie odporności dorosłych i dzieci. Jednym z nich są cieszące się ogromną popularnością, szczególnie w krajach skandynawskich, rodzinne wizyty w saunie.

Sauna to niezwykłe miejsce, które pozwala odpocząć, szybko zregenerować siły i jednocześnie przynosi też ogromne korzyści dla zdrowia. O pozytywnym wpływie sauny na organizm dorosłych i dzieci można się przekonać szczególnie teraz, kiedy na zewnątrz jest zimno i ciemno. Regularne korzystanie z sauny: podnosi odporność na infekcje, pomaga pozbyć się toksyn, wpływa korzystnie na układ krążenia, wygląd skóry, ale przede wszystkim ma wpływ na dobre samopoczucie. W zimie zrekompensuje brak wysokich temperatur. Mówi się o niej, że jest terapią dla duszy i ciała. Podpowiadamy dlaczego warto pójść do sauny i jak najefektywniej z niej korzystać. Również z dziećmi.

Historia sauny sięga początków dziejów człowieka i odkrycia, że rozgrzany w ognisku kamień potrafi utrzymać ciepło. Według większości badaczy pierwsze sauny powstały na terenie centralnej Azji i stamtąd przybyły do Europy. Chociaż Finowie nie wymyślili sauny, ale to oni nadali jej imię i upowszechnili. Prawdopodobnie korzystają oni z zalet sauny od około dwóch tysięcy lat. Sauna to dla Finów rytuał będący nieodłącznym elementem narodowej kultury. Podobno w tym 5 milionowym kraju jest około 2 milionów saun. Tradycyjna sauna fińska, stosowana jest obecnie na całym świecie ze względu na liczne korzyści zdrowotne i relaksacyjne.

Jak działa sauna?

W saunie temperatura osiąga 100°C, co powoduje rozgrzanie się skóry do 42° C i podniesienie temperatury ciała o jeden stopień. Zmiany temperatur zmuszają układ immunologiczny do wytężonej pracy i produkcji ciał odpornościowych we krwi, które skutecznie zabijają wirusy i bakterie. Sauna to dobre lekarstwo na lekki katar lub przeziębienie. W saunie następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, połączeń tętniczo-żylnych i naczyń wieńcowych. Wysoka temperatura powoduje dwukrotne zwiększenie szybkości przepływu krwi oraz przyśpieszenie akcji serca o około 50%. Takie działanie to doskonały trening dla naczyń krwionośnych, skóry i mięśni, oraz świetne samopoczucie, które zapewnią wytwarzające się endorfiny.

Jakie są korzyści regularnego korzystania z sauny?

Odporność na infekcje

Wysoka temperatura, która panuje w saunie pobudza organizm do produkcji przeciwciał we krwi, co podnosi jego odporność. Regularne korzystanie z sauny zapewni większą odporność na zmiany pogodowe i łatwiejsze radzenie sobie z infekcjami i przeziębieniami. Badania naukowe udowodniły, że ludzie korzystający z sauny chorują 10 krotnie rzadziej na grypę i przeziębienia;

Odprężenie psychiczne

W saunie poprawia się ogólne samopoczucie, łatwo się w niej zrelaksować, zapomnieć o codzienności, wyłączyć na chwilę i zresetować. Dzieje się tak, dzięki produkcji endorfin – hormonów szczęścia. Zmiany termiczne to sprawdzony środek na napięcie nerwowe. Francuscy badacze dowiedli, że sauna jest również doskonałym lekarstwem na bezsenność;

Stabilizacja ciśnienia krwi

Wpływ wysokiej temperatury na układ krążenia polega na rozszerzeniu naczyń skórnych. Efekt ten wraz z utratą płynów wywołaną przez zwiększone parowanie prowadzi do spadku ciśnienia rozkurczowego krwi;

Pielęgnacja skóry

Gdy pory skóry są zatkane, zgromadzone w nich różnego rodzaju zanieczyszczenia nie mają ujścia i prowadzi to do stanów zapalnych, wyprysków, obrzęków, zaczerwienienia skóry.W trakcie pobytu w saunie gruczoły łojowe odblokowują się, a organizm pozbywa się nadmiaru sebum – dlatego sauna pomaga w walce z niedoskonałościami skóry oraz cellulitem. Ciepło wpływa także na lepsze ukrwienie tkanek, a co za tym idzie dotlenienie skóry. Po sesji w saunie skóra staje się oczyszczona, lepiej ukrwiona i gładka;

Oczyszczenie organizmu

W trakcie pocenia się człowiek pozbywa się szkodliwych substancji zwanych toksynami pochodzących z pożywienia. ¾ wszystkich toksyn wydzielanych jest z organizmu poprzez pory skóry. Wraz z potem organizm pozbywa się niepotrzebnych substancji. Naukowcy ustalili, że korzystając z sauny w ciągu jednej godziny organizm wydziela tyle toksyn, ile zdrowe nerki w ciągu 24 godzin;

Odchudzanie

Sauna poprzez stopniowe podwyższanie temperatury ciała, przyśpiesza przemianę materii, a przez to wspomaga odchudzanie. Podczas jednego pobytu w saunie możemy stracić nawet ok. 300-400 kcal.

Jak korzystać z sauny?

Aby pobyt w saunie przyniósł spodziewane efekty zdrowotne i relaksacyjne, a także był bezpieczny dla zdrowia warto przestrzegać panujących tam reguł i pamiętać o kilku zasadach:

Z sauny najlepiej korzystać raz w tygodniu, tak jak robią to finowie. Miłośnicy saun odwiedzają ją częściej, nawet 2-3 razy w tygodniu i są zdania, że sauna przynosi wówczas najlepsze efekty zdrowotne;

Ilość czasu spędzonego w pomieszczeniu zależy od rodzaju sauny. W przypadku najpopularniejszych saun fińskich jedno wejście powinno trwać 5 do 10 minut;

Po wyjściu z sauny należy opłukać się najpierw ciepłym, a potem zimnym prysznicem;

Znawcy naturalnych metod leczenia uważają, że najbardziej pożyteczna dla zdrowia temperatura w saunie to 60-70 ° C dla osób powyżej 50 lat i 90-100 ° C dla osób młodszych;

W trakcie pobytu w saunie organizm traci ok. 0,5-1,5 litra płynów, dlatego bardzo ważne jest uzupełnienie ich na godzinę przed wejściem do sauny oraz po sesji, najlepiej wodą mineralną, herbatą, naturalnymi sokami. W związku z dużą utratą płynów zawroty głowy w saunie mogą być objawem odwodnienia organizmu;

Dla lepszego efektu działania sauny w trakcie przebywania w niej warto robić masaż stóp i rąk;

Nie wolno wchodzić do sauny z nałożonymi na twarz i ciało kremami i trzeba pamiętać o zdjęciu metalowych przedmiotów;

Nie należy wchodzić do sauny głodnym, gdyż grozi to omdleniem, ani z pełnym żołądkiem, bo organizm zajęty trawieniem nie jest przygotowany na właściwą regulację procesów cieplnych. Bezpiecznie jest skorzystać z sauny 1-2 godziny po posiłku;

Osoby po 50 roku życia przed korzystaniem z sauny powinny zasięgnąć porady lekarza;

Osoby ze schorzeniami serca nie mogą korzystać z sauny i łaźni parowej. Gwałtowne zwiększenie temperatury otoczenia może bowiem spowodować zawał. Osoby regularnie przyjmujące jakiekolwiek leki, kobiety w ciąży, otyli, chorzy na nerki, cukrzycę i cierpiący na nadciśnienie tętnicze przed korzystaniem z sauny lub łaźni powinni bezwzględnie zasięgnąć porady lekarza;

Kobiety w ciąży mogą przebywać w saunie, jeśli nie ma przeciwwskazań lekarskich, zawsze jednak powinny pamiętać, że nie wolno przekraczać dozwolonego czasu i temperatury.

Dzieci w saunie

W Polsce rzadko spotyka się rodziców korzystających z sauny razem z dziećmi. Istnieje wiele kontrowersji związanych z zabieraniem dzieci na saunę. Powszechnie panuje pogląd, że sauna nie jest odpowiednia dla maluchów. Jednak w wielu krajach europejskich dzieci korzystają z sauny razem z rodzicami i jest to ważny element hartowania organizmu.

Skandynawowie całymi rodzinami chodzą do sauny. W Finlandii do sauny chodzą rodzice z półrocznymi dziećmi. W Niemczech i Czechach chodzenie do sauny jest przewidziane dla dzieci w szkołach i przedszkolach. Włosi od wzmacniania odporności witaminami wybierają zimne prysznice. Rodzice hartują swoje dzieci na wiele sposobów.

Zwolennicy korzystania z sauny przez dzieci zapewniają o korzyściach z tego wynikających. Ich zdaniem sauna hartuje dzieci, dzięki niej rzadziej się przeziębiają i raczej nie chorują na infekcje górnych dróg oddechowych, nie miewają taż katarów. A do tego sauna pozytywnie wpływa na ich układ nerwowy, są pogodniejsze, mniej pobudliwe i agresywne, lepiej śpią.

Jak bezpiecznie korzystać z sauny z dzieckiem

Dzieci w wieku 3-12 lat mogą przebywać w saunie od 1,5 do 3 minut jednorazowo. Jedno, najwyżej dwa wejścia na tydzień wystarczą;

Dzieci powinny korzystać z najniższych półek w saunie;

Najlepszą temperaturą dla bezpiecznego przebywania dzieci w saunie w wieku 3-12 lat jest 50-60 ° C przy wilgotności powietrza 25%. Takie warunki można uzyskać poprzez panel sterujący sauny lub po prostu otworzenie drzwi sauny;

Do sauny wchodzimy z maluchem najpierw na jedną minutę. U dzieci nie stosujemy gwałtownego ochładzania. Po wyjściu dzieci chłodzimy delikatnie, wodą o temperaturze około 30 ° C. Za pierwszym razem powinno się wejść na chwilkę i nie wracać już tego samego dnia do sauny. Kolejne wejścia możemy stopniowo wydłużać do maksimum 3 minut. W saunie trzeba koniecznie uważnie obserwować dziecko. Jeśli dziecko zaczyna płakać lub daje inne oznaki, że mu się nie podoba należy szybko ją opuścić;

Dzieci starsze, od trzeciego do dziesiątego roku życia mogą zwiększać czas pobytu w saunie, a od dziesiątego roku życia mogą już wchodzić do normalnie nagrzanych saun;

Warto zadbać o to, aby sauna nie była dla dziecka przykrym doświadczeniem. Do pobytu w saunie nie można zmuszać dziecka. Zwykle dzieci zwabione ciekawością z chęcią do niej wchodzą.

Z sauny mogą korzystać tylko zdrowe dzieci. W razie wątpliwości warto najpierw zapytać o zdanie pediatrę znającego dziecko. I od jego opinii uzależnić dalsze postępowanie.

Zalety dziecięcej sauny są podobne jak w przypadku dorosłych

Wzrost odporności;

Uelastyczniający i odżywiający wpływ na skórę i układ mięśniowo-stawowy;

Tonizacja układu nerwowego. Trwają badania nad wpływem sauny na dzieci z ADHD. Wyniki napawają optymizmem;

Szukając sposobów na odpoczynek, szybkie zregenerowanie organizmu, warto pozwolić sobie na chwile przyjemności jakie daje sauna. Relaks, dobre samopoczucie i liczne korzyści zdrowotne – nie tylko dla dorosłych – gwarantowane.

5.01.2017, 15:15