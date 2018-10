Godny pochówek dla dzieci zmarłych przed narodzeniem

Obowiązujące w Polsce prawo bezwzględnie nakazuje sprawienie godnego pochówku każdemu człowiekowi, w tym dziecku zmarłemu przed narodzeniem. Mimo to, pogrzeb dziecka utraconego wciąż bywa przedstawiany jako ,,kaprys rodziców”, w dodatku trudny do przeprowadzenia. Aby obalić te mity i ułatwić rodzicom oraz innym osobom realizację prawa do zorganizowania pogrzebu dziecka utraconego przed urodzeniem Ordo Iuris przygotował opracowanie w formie poradnika. Instytut przeprowadził też akcję informacyjną w sprawie prawa do pochówku. Do diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa w całej Polsce zostały wysłane ulotki na ten temat.