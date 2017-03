Godek: Dlaczego feministki milczą o zabijanych kobietach?

reklama

Gośćmi Tematu Dnia były Kaja Godek (Fundacja „Życie i Rodzina”) i Monika Odrobińska (tygodnik „Idziemy”), które w rozmowie z Ewą Pietrzak zastanawiały się nad tym, o co walczą feministki.



- Ja czuję się wolna, nie czuję żadnego uciemiężenia. Mogę się rozwijać, jestem mamą, mogę działać na wszystkich płaszczyznach i nie czuję się ograniczana – mówiła dziennikarka Monika Odrobińska



- Trochę nie wiem o co chodzi w tych spotach (zapraszających na manifę – przyp. Red.). To, co tam jest to jest pomieszanie bardzo wielu wątków. Tutaj feministki stwierdziły, że wulgarność się tu sprzeda. Nie widzę żadnej myśli przewodniej. Kiedy obejrzałam spot pierwszy raz, to trudno mi było zrozumieć, że są to spoty zapraszające na jakąś manifestację kobiecą. Te spoty są niekobiece – podkreślała Kaja Godek



Pytane o co powinny walczyć dzisiejsze kobiety w Polsce, mówiły:



- Jestem za tym, żeby przede wszystkim finansowo doceniać te kobiety, które łączą obowiązki domowe ze służbowymi, bo często pracują na kilkunastu etatach, ale również żeby doceniać kobiety, które rezygnują z pracy zawodowej i poświęcają się całkowicie pracy w domu, która jest zupełnie niedoceniania. Chciałabym mieć wybór, albo pracuję zawodowo, albo pracuję w domu i poświęcam się dzieciom i moja sytuacja finansowa nie ulega zmianie, ja na starość nie zostaję bez emerytury, bez żadnego zabezpieczenia. Myślę, że to jest coś o co należy walczyć – zaznaczyła Odrobińska



Z kolei Kaja Godek odnosząc się do pigułki EllaOne stwierdziła, że „firmy farmaceutyczne na Zachodzie, które produkują antykoncepcję, są zasypywane pozwami sądowymi ze strony kobiet, które takie tabletki wzięły i doznały skutków ubocznych”.



Kobiety skomentowały również hasła podnoszone przez feministki:



- Myślę, że jak ktoś obejrzy te filmiki z zaproszeniem na manifę, to popuka się w czoło. Każda normalna kobieta powie w ogóle „o co chodzi?”. Nikt nie dał prawa tym kobietom do reprezentowania mnie – mówiła Godek



- Jeżeli rozmawiamy o kobietach, to rozmawiajmy o kobietach w każdym wieku. Kobiety są kobietami od poczęcia. Niestety część kobiet np.: kobiety z zespołem Downa zabija się bezkarnie zanim zdążą się urodzić. To jest realny problem, o którym te panie milczą - podsumowała.

6.03.2017, 11:00