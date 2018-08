Gniewasz się? Masz pełno pretensji? PRZECZYTAJ!

W Nazarecie, rodzinnym mieście Pana Jezusa, chciano Go zrzucić ze skały! Dlaczego? Co spowodowało taki gniew?

Po wysłuchaniu słów proroka Izajasza i oznajmieniu: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli (Łk 4,21), wszyscy Mu przyświadczali i byli zadowoleni, choć dziwili się, że dokonało się to w domu cieśli. Nawet brak cudów nie spowodował gniewu, ale rodzaj pewnego zawodu. Konflikt rozpoczął się od słów Pana Jezusa: żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie (Łk 4,24), a miarka przebrała się, gdy powiedział im o tym, że niekoniecznie bliscy otrzymają najwięcej łaski z racji, że są rodakami, ale ci, których Bóg wybrał. Przykładem byli wdowa z Sarepty Sydońskiej i wódz syryjski Naaman. Przypomnienie, że poganie uzyskali łaskę przed Żydami, było dla nich nie do przyjęcia. Zauważmy, że podobny problem pojawi się jeszcze nieraz. Szczególnie mocno doświadczył tego św. Paweł. On również był przez Żydów tolerowany i słuchany nawet wtedy, gdy mówił im o zabiciu Sprawiedliwego rękami arcykapłanów. Kiedy jednak zaczął mówić, że poganie także mają udział w królestwie Boga, nie byli w stanie tego przyjąć i reagowali nienawiścią.

Dzisiejsze czytania liturgiczne: 1 Tes 4, 13-18; Łk 4, 16-30

Pan Jezus niejednokrotnie przeciwstawia się myśleniu pełnemu pretensji: należy nam się, bo jesteśmy Jego krewnymi, bo jest z naszego miasta… Gdy przyszli do niego krewni z Matką, powiedział:

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8,21).

Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości! (Łk 13,26n).

Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem (1 Tes 4,17).

Włodzimierz Zatorski OSB