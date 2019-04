Gmyz o kandydaturze Wojtunika: Facet, który stał na czele CBA, wdzięczy się do starych sb-ków

Były szef CBA Paweł Wojtunik kandyduje z list Platformy Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wystartuje z piątej pozycji w okręgu mazowieckim. Wojtunik opublikował list, w którym zwraca się do policjantów, ale także byłych funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji.

„Wiele i wielu z Was zostało celowo upokorzonych, pozbawionych nie tylko środków do życia, ale obdartych z godności i dumy zawodowej poprzez stygmat ustawy <<represyjnej>>. Wy wywiązaliście się z roty ślubowania, niestety obecne władze nie wywiązały się z obowiązku opieki nad Wami i Waszymi rodzinami (...) Dlatego też podjąłem decyzję o starcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej. Nie uważam się za polityka, podchodzę do tego wyzwania z pokorą. Mam taki obowiązek wobec Was <<w imię zasad>>”