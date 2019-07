Gmyz: Białystok? W Niemczech takie sytuacje są na porządku dziennym...

Prymitywny, ciemny, zamknięty, nienawistny kraj. Zapewne wynik historii, pańszczyzny zniesionej najpóźniej w Europie i zaborów, wojen. To społeczeństwo potrzebuje psychiatry. Ta katolicka ciemnota i nienawiść to choroba psychiczna. Wynik wychowania w agresji, pogardzie dla prawa, znęcaniu się, nienawiści - a to z kolei wynik naszej porąbanej historii i traum narodowych. Błędne koło przenosi cały ten syf z pokolenia na pokolenie. Potrzebna jest edukacja, programy społeczne - tylko jak to przeprowadzić, kiedy ciemnota gardzi edukacją i inteligencją i wybiera to co z ambony bredzi pedofilny ksiądz lub wierzy politykom którzy rządzą w Polsce!

