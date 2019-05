Głosując na Prawo i Sprawiedliwość, głosujesz za Polską Putina.

To dowody (za ks.Sową):

Fakt, to nie są identyczne systemy, ale: podporzadkowanie prokuratury władzy wykonawczej, widowiskowe akcje z zatrzymywaniem podejrzanych, sojusz tronu i ołtarza oparty często na uzależnieniu owego „ołtarza” od państwowych funduszy i różnych udogodnień (w tym ochrony tzw. dobrego imienia władzy duchowej), zbudowanie oligarchii żerującej na wielkich (a często sztucznie nadmuchiwanych) państwowych przedsiębiorstwach, wreszcie wrogość wobec instytucji europejskich, nieuznawanie standardów w zakresie ochrony praw mniejszości czy uzależnienie od państwa dużej części mediów i de facto przejęcie kontroli nad nimi czyni takie porównanie zasadnym. Do tego dodajmy przekupywanie elektoratu pomocą socjalną i stworzenie tzw. nowego modelu patriotyzmu opartego na apoteozie bohaterstwa z przeszłości i silnej indoktrynacji poprzez „zreformowany” system edukacji . No i jeszcze głośno wypowiadana (przez rożnej maści politycznych poputczików) tęsknota za kultem wodza, którego mądrości i przenikliwości wszystko zawdzięczamy. - wymienia

