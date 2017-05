Głodówki Hambury walka o uznanie polskiej mniejszości w Niemczech

reklama

Mecenas Stefan Hambura oraz dwie inne osoby podjęły głodówkę, domagając się od Niemiec przyznania Polakom statusu mniejszości narodowej.

Jak przyznał Stefan Hambura, w tej chwili Niemcy-demokratyczne państwo prawa tolerują ustalenia Hermana Goeringa z 1940 roku.

Obecnie status mniejszości narodowej mają w Niemczech przedstawiciele mniejszości duńskiej, serbskołużyckiej, fryzyjskiej oraz niemieckich Romów.

"Mam nadzieję, że ten protest przyczyni się do tego, że Republika Federalna Niemiec zmieni podejście do sprawy statusu mniejszości dla Polaków" - stwierdził Hambura.

Jednocześnie mecenas zaapelował do ludzi dobrej woli, by przyłączyli się do protestu i liczba jego uczestników wzrosła.

Protest ma miejsce w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

