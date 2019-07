Globalne ocieplenie mają zatrzymać lasy. Nowa propozycja naukowców

Czy klimat na świecie uratują lasy? Tak twierdzą naukowcy, którzy na łamach "Science" zaproponowali zalesienie dużych połaci ziemi na całym globie. Ich zdaniem planeta ma potencjał, by pochłaniać emitowany przez ludzi dwutlenek węgla - trzeba tylko więcej drzew.

Plan jest pozornie banalnie prosty. Dzisiaj drzewa pokrywają szczelnie 2,8 mld ha lądów. Mogłyby pokrywać jednak aż 4,4 mld ha. W tym niewykorzystanym potencjale aż 0,9 mld ha to obecnie nieużytki. Gdyby zostały zalesione, to według naukowców pochłonęłyby 205 mld ton węgla. A to oznacza aż 2/3 całości węgla, jaką człowiek wyemitował w przestrzeń od XVIII wieku.