Globalne ocieplenie. Fikcja dotowana przez Sorosa?

Soros już od dawna zabiega o wycofanie z użycia paliw kopalnych. Czyni to również za pośrednictwem swoich sieci i uczestnictwa w polityce na różnych poziomach. Walczy zatem z zanieczyszczającymi surowcami energetycznymi, przy czym oczywiście ima się też polityki klimatycznej i stwierdza, że wyniki naukowe są tu „poza wszelką dyskusją”. Także globalne ocieplenie określane jest przez niego jako problem w pierwszym rzędzie „polityczny”.

Przy finansowym udziale Sorosa były profesor Stanfordu, Thomas C. Heller, założył jesienią 2009 roku Climate Policy Initiative (CPI, Inicjatywa na rzecz Polityki Klimatycznej; przyp. red.), wspieraną corocznie dziesięcioma milionami dolarów. 10 października 2009, kiedy ustalono już kierunki działania, odbył się w Kopenhadze kongres klimatyczny. Soros ogłosił podczas niego, że zamierza przekazać ponad miliard dolarów na technologie czystych energii.

Kongres został sfinansowany przez Project Syndicate, częściowo również dziecko Sorosa i międzynarodową organizację non-profit, której celem jest wspieranie niezależnej prasy na całym świecie. Jak jednak wygląda ta niezależność? Project Syndicate określany jest jako zjednoczenie ponad 430 gazet i czasopism z około 150 krajów, których wspólny nakład sięga około 70 milionów egzemplarzy. Ich powiązanie z gigantem finansowym – Sorosem – nie wydaje się jednak najlepszą podstawą dla prawdziwej niezależności, jest raczej bazą do wprowadzania w globalny obieg zaaprobowanych przez niego informacji.

Świadomy czytelnik mógłby oczywiście zadać pytanie, gdzie w ogóle można znaleźć prawdziwą niezależność. Jest to w pełni uzasadniony zarzut. Może tu chodzić jedynie o niezależność względną, a w zasadzie o rozsądny wybór między różnymi

rodzajami zła. Wobec wielkich rozmiarów charakteryzujących imperium Sorosa należy się jednak liczyć z jego proporcjonalnym globalnym wpływem. Nie trzeba przy tym dodatkowo podkreślać, jak bardzo podatny na taki wpływy jest zwykły krajobraz medialny.

Można w każdym razie zauważyć, że powiązane ze sobą międzynarodowe media, koncerny, organizacje, zespoły doradcze, fundacje i tym podobne są oczywiście w większym stopniu i bardziej długofalowo zgodne z tymi systemami, których część stanowią. Ustalone schematy i struktury władzy określają z kolei właściwą filozofię, a ludzie tacy jak Soros znajdują się w centrum zdarzeń. Ich świetne zrozumienie wydarzeń buduje podstawę do tego, by uzyskać o wiele więcej niż tylko kolejny sukces i by móc ostatecznie wywierać największy wpływ i dowolnie sterować kierunkami rozwoju. Również Climate Policy Initiative przedstawiana jest jako niezależna organizacja pożytku publicznego; bądź co bądź mamy tu do czynienia z międzynarodowym think tankiem z siedzibą w San Francisco oraz regionalnymi centrami badawczymi w Berlinie, Hajdarabadzie, Dżakarcie, Pekinie, Rio de Janeiro oraz Wenecji. Związek i wsparcie uzyskiwane od Open Society Foundations często wspominane są na stronie internetowej CPI jednym tchem z niezależnością tej organizacji non-profit. Jest ta niezależność przedstawiana w sposób tak bezdyskusyjny, że podświadomie się ją przyjmuje jako pewnik.

Kto rozejrzy się trochę po stronie startowej CPI, trafi na sympatyczne twarze w sekcji poświęconej współpracownikom. Trudno jest przeczuwać tu coś złego. A jednak wyraźne powiązania tej niezależnej organizacji muszą prowadzić do zależ­ności od elit, co nie jest dobrym założeniem dla neutralnej, naukowej działalności. Również w sektorze energetycznym wchodzą w grę wielkie i ścierające się ze sobą interesy, wpływające na stanowiska zajmowane w debacie publicznej dotyczącej zmian klimatycznych. Wyniki badań wypadają po myśli sponsorów. Jeśli istnieje jakaś ogólna reguła, to będzie nią ta właśnie: ten, kto płaci, nadaje ton!

Dawniej mówiło się: „Nie kąsam ręki, która mnie karmi”. Sam Soros wielokrotnie inwestował w węgiel, podczas gdy polityka klimatyczna tak mu leży na sercu. Do tej typowej dla Sorosa sprzeczności wrócimy jeszcze później.

