Gliński zapowiada abolicję dla niepłacących abonamentu

– Nowelizacja ustawy abonamentowej ma za zadanie wprowadzenie abolicji, prawdopodobnie warunkowej. To znaczy, że wprowadzimy ją i przebaczymy długi, których jest teraz ponad 3 mld złotych, tym którzy zaczną płacić – mówił w programie „Gość Wiadomości” prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury na temat przewidywanej noweli o ustawie abonamentowej.

– Sprawa dotyczy nowelizacji ustawy abonamentowej, tej która obowiązuje wszystkich posiadaczy odbiorników. Powinniśmy płacić abonament wszyscy, niestety płaci tylko 13 procent gospodarstw domowych. Mamy dużo zwolnień, zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jednak oblicza się, że mniej więcej 50 procent gospodarstw domowych nie płaci i nie zarejestrowało swoich odbiorników. Chcielibyśmy usprawnić ten proces, wprowadzić nowy ład w tej kwestii – mówił prof. Gliński.

Abolicja dla osób zalegających z opłatą abonamentową, uproszczona rejestracja odbiorników i poprawa skuteczności poboru abonamentu RTV – takie punkty przewiduje nowela ustawy o opłatach abonamentowych, którą resort kultury przesłał do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Projekt przewiduje, że czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską.

Lepszą ściągalność abonamentu ma zapewnić włączenie dostawców telewizji płatnej, czyli operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych, do procesu rejestracji odbiorników oraz i ich użytkowników.

– Jeżeli ktoś nie płacił, ale zacznie płacić w momencie wejścia ustawy, to wprowadzimy abolicję, więc będzie wybaczenie długów. Druga sprawa to jest uproszczenie rejestracji odbiorników, bo będzie to można robić wraz z zawieraniem nowych umów z operatorami telewizji płatnej, czyli z firmami, które dostarczają telewizje przez satelitę lub kabel. Trzecia zasada to ułatwienie ściągalności, czyli będzie się to odbywało w ten sposób, że operatorzy telewizji płatnej będą zobowiązani do dostarczania informacji o swoich klientach, ale tylko częściowej, chodzi o podstawowe dane. Domniemamy, że jeśli ktoś zawiera umowę z telewizją płatną, to znaczy, że posiada odbiornik – powiedział prof. Gliński.

Dodał, że na te firmy zostanie nałożony obowiązek świadczenia usługi publicznej. – Poprosimy, aby przesyłały dane o posiadaczach odbiorników Poczcie Polskiej – powiedział.

Pytany o to, o ile wzrosną wpływy po tym uszczelnieniu, powiedział, że mniej więcej o połowę. – To są nasze szacunki. Wiemy, że ta nowelizacja nie załatwi całej kwestii, nie rozwiąże problemu, ale damy szanse, byśmy w sposób racjonalny wszyscy dokładali się do mediów publicznych, żeby nie było tej sytuacji jazdy na gapę. Jedni płacą, a drudzy korzystają – stwierdził.

emde/tvp.info

9.03.2017, 9:05